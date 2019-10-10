ОБРАЗОВАНИЕ:

Касымбек Женис Махмудулы родился 7 мая 1975 года. В 1997 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию (1997), архитектор-дизайнер. В 2001 году окончил Евразийский государственный университет им. Л. Гумилева, по специальности государственное и местное управление. Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Государственное регулирование развития транспортного комплекса Республики Казахстан», (2009).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 1998 годы – стажер - исследователь КазГАСА;

В 1998 году – главный специалист ОАО «Темирбанк»;

С 1998 по 2000 годы – начальник отдела Комитета по антимонопольной политике Республики Казахстан;

С 2000 по 2004 годы – директор департамента водного транспорта МТК Республики Казахстан;

С 2004 по 2005 годы – директор РГП «Актауский международный морской торговый порт»;

С 2005 по 2009 годы – вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С 2009 по 2014 годы - занимал пост ответственного секретаря Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

В 2014 году - Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.03.2014-08.06.2014; переназначен - с 04.04.2014);

С 2014 по 2016 годы - первый заместитель Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С 2016 по февраль 2019 года - Министр по инвестициям и развитию РК (с декабря 2018 года министерство индустрии и инфраструктурного развития).

С февраля по сентябрь 2019 года - заместитель премьер-министра РК.



С сентября 2019 года - аким Карагандинской области.





Награлы: Орден «Құрмет». Юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».