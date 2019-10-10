Каскабасов Серик Сеитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Закончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, по специальности «география», квалификация «преподаватель географии», Национальный Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификация «инженер-экономист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал в государственных органах и организациях: Министерстве туризма, физической культуры и спорта РК, Аппарате Президента и Кабинета Министров РК, Компании по туризму «Яссауи», Комитете туризма и спорта Министерства образования и культуры РК, Управлении Делами Президента РК, Акимате г. Астана, ТОО «Almaton2», ЦА НДП «НурОтан», АО «ФУР «Казына».

В период с декабря 2008 года по февраль 2012 года работал директором департамента операционной деятельности АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». С февраля 2012 года работает вице-президентом АО «Институт экономических исследований» Министерства экономического развития и торговли РК.