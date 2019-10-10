Кашкимбаев Сабит Богембаевич
Заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Казахский
государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «юрист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую
деятельность начал в 1999 г. в частных структурах;
В разные годы занимал должности управляющего директора Продкорпорации:
Директора Департамента по управлению ресурсами зерна Продкорпорации;
Заместителя Председателя правления Бакинского зернового терминала (г. Баку, Азербайджан);
Заместителя директора АО «Астанаэнергосервис»;
Председателя Совета директоров Кантского цементно-шиферного завода (г. Бишкек, Кыргызстан);
С октября 2014 года - заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация».