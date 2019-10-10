Кашкимбаев Сабит Богембаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1999 г. в частных структурах;



В разные годы занимал должности управляющего директора Продкорпорации:

Директора Департамента по управлению ресурсами зерна Продкорпорации;

Заместителя Председателя правления Бакинского зернового терминала (г. Баку, Азербайджан);

Заместителя директора АО «Астанаэнергосервис»;

Председателя Совета директоров Кантского цементно-шиферного завода (г. Бишкек, Кыргызстан);

С октября 2014 года - заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация».