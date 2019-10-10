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Кашкимбаев Сабит Богембаевич

Кашкимбаев Сабит Богембаевич

Заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1999 г. в частных структурах;

В разные годы занимал должности управляющего директора Продкорпорации:

Директора Департамента по управлению ресурсами зерна Продкорпорации; 

Заместителя Председателя правления Бакинского зернового терминала (г. Баку, Азербайджан); 

Заместителя директора АО «Астанаэнергосервис»; 

Председателя Совета директоров Кантского цементно-шиферного завода (г. Бишкек, Кыргызстан);

С октября 2014 года - заместитель председателя правления АО  «НК «Продкорпорация».



Кашкимбаев Сабит Богембаевич
Кашкимбаев Сабит Богембаевич
Заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация»
Персональная справка