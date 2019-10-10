Кашкимбаев Сабит Богембаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1999 году в частных структурах;

Занимал должности управляющего директора «Продкорпорации», директора Департамента по управлению ресурсами зерна «Продкорпорации», заместителя председателя правления Бакинского зернового терминала (г. Баку, Азербайджан);

Также работал заместителем директора АО «Астанаэнергосервис», председателем Совета директоров Кантского цементно-шиферного завода (г. Бишкек, Кыргызстан).