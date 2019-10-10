Касенов Бауржан Казыбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном»;

Томский государственный университет по специальности «экономист-менеджер».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза им. К. Маркса;

1994-1996 годы - работал агрономом-семеноводом совхоза «Ново-Троицкий», затем главным агрономом госплемхоза Актогайского района;

1997-1999 годы - председатель правления КСП «Агрономия»;

С 1999 года работал директором ТОО «Астык» Актогайского района;

Затем в 2008 году занимал должность руководителя управления сельского хозяйства;

2015-2016 годы - советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

С апреля 2016 года - заместитель акима Павлодарской области по сельскому хозяйству.

Фото с сайта kagro.kz, автор фото Татьяна Деревянко.



