Касенов Бауржан Казыбекович
Заместитель акима Павлодарской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном»;
Томский государственный университет по специальности «экономист-менеджер».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал рабочим совхоза им. К. Маркса;
1994-1996 годы - работал агрономом-семеноводом совхоза «Ново-Троицкий», затем главным агрономом госплемхоза Актогайского района;
1997-1999 годы - председатель правления КСП «Агрономия»;
С 1999 года работал директором ТОО «Астык» Актогайского района;
Затем в 2008 году занимал должность руководителя управления сельского хозяйства;
2015-2016 годы - советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
С апреля 2016 года - заместитель акима Павлодарской области по сельскому хозяйству.
Фото с сайта kagro.kz, автор фото Татьяна Деревянко.