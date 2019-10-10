Касеев Еркен Зарипович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2001 годы - директор ТОО «Усть-Каменогорское управление газового хозяйства», заместитель управляющего директора ОАО «Алаутрансгаз»;

2001-2002 годы - заместитель генерального директора по маркетингу, директор по маркетингу ОАО «KTG distribution»;

2002-2008 годы - заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции, заместитель генерального директора, генеральный директор, первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора АО «КазТрансГаз Аймақ»;

2003-2004 годы - генеральный директор АО «Региональная газотранспортная система»;

2008-2009 годы - советник генерального директора АО «КазТрансГаз»;

2009-2013 годы - заместитель генерального директора АО «ҚазТрансГаз Аймақ»;

2013-2014 годы - первый заместитель генерального директора акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ»;

С 17 февраля 2015 года - председатель правления АО «Интергаз Центральная Азия».

Награжден Орденом «Құрмет».



