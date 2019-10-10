Каржауов Олжас Есалханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский экономический университет по специальности«экономист-финансист», а также Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности«юриспруденция».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2003—2010 годы — региональный директор представительства«Кедбери Казахстан».

В 2012—2014 годы — индивидуальный предприниматель.

В 2012—2014 годы — ТОО«Центр обслуживания предпринимательства», начальник отдела по разрешительным документам.

В 2014 году — директор ТОО«BON FOOD».

С июля по сентябрь 2014 года — эксперт Департамента регионального развития Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

С сентября по декабрь 2014 года — заместитель директора Департамента регионального развития Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

С января по апрель 2015 года — заместитель директора Палаты предпринимателей г. Алматы.

В 2015—2016 годы — директор Центра обслуживания предпринимателей Палаты предпринимателей Мангистауской области.

В 2016—2017 годы — директор Палаты предпринимателей Мангистауской области.

С декабря 2017 года — заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».