Каржауов Олжас Есалханович
Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен"
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алматинский экономический университет по специальности«экономист-финансист», а также Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности«юриспруденция».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2003—2010 годы — региональный директор представительства«Кедбери Казахстан».
В 2012—2014 годы — индивидуальный предприниматель.
В 2012—2014 годы — ТОО«Центр обслуживания предпринимательства», начальник отдела по разрешительным документам.
В 2014 году — директор ТОО«BON FOOD».
С июля по сентябрь 2014 года — эксперт Департамента регионального развития Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
С сентября по декабрь 2014 года — заместитель директора Департамента регионального развития Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
С января по апрель 2015 года — заместитель директора Палаты предпринимателей г. Алматы.
В 2015—2016 годы — директор Центра обслуживания предпринимателей Палаты предпринимателей Мангистауской области.
В 2016—2017 годы — директор Палаты предпринимателей Мангистауской области.
С декабря 2017 года — заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».