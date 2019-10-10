Карымсаков Бейбит Еркинбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности “организация механизированной обработки экономической информации”;

В 2004 году окончил Таразский государственный университет им.Дулати по специальности “юриспруденция.”

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1987 годы - инженер Жамбылского автоуправления;

1987-1990 годы - работал в колхозе «Трудовик» в должности юриста;

1990-1993 годы - работал в кооперативе «Тянь-Шань» в должности бухгалтера;

1993-1996 годы - заведующий Кордайского райфинотдела;

С июня 1996 - старший инспектор Налоговой инспекции по г.Алматы, начальник налогового аудита Налогового комитета по Турксибскому району г.Алматы.

1999-2000 годы - начальник отдела аудита Ауэзовского района г.Алматы;

2000-2002 годы - начальник отдела аудита Налогового комитета по г.Алматы;

2002-2003 годы - начальник центра судебной экспертизы Министерства юстиции;

С октября 2003 года - заместитель председателя Налогового комитета по г.Алматы;

2008-2009 годы - начальник Налогового департамента по Алматинской области;

С декабря 2009 - начальник Налогового департамента по городу Алматы;

С августа 2015 года – управляющий директор АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».