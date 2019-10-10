Карплюк Сергей Алексеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Ивановский химико-технологический институт по специальности «инженер-химик-технолог».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1998 годы - главный специалист отдела торговой инспекции управления промышленности и торговли Костанайской области, а затем в этом же управлении - начальник отдела энергетического комплекса, химии, машиностроения и связи;

1998-2002 годы - начальник отдела департамента экономики, индустрии и торговли Костанайской области;

2002-2008 годы - работал в департаменте энергетики, промышленности и строительства Костанайской области в должностях заместителя директора, а затем директора;

2009-2010 годы - советник Министра индустрии и торговли Республики Казахстан;

2010-2014 годы - занимал руководящие должности в департаментах и комитетах ряда министерств Республики Казахстан;

С июня по ноябрь 2014 года - первый заместитель Председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол»;

С ноября 2014 года - заместитель акима Костанайской области.