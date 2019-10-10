Карплюк Сергей Алексеевич
Заместитель акима Костанайской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1993 году окончил Ивановский химико-технологический институт по специальности «инженер-химик-технолог».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-1998 годы - главный специалист отдела торговой инспекции управления промышленности и торговли Костанайской области, а затем в этом же управлении - начальник отдела энергетического комплекса, химии, машиностроения и связи;
1998-2002 годы - начальник отдела департамента экономики, индустрии и торговли Костанайской области;
2002-2008 годы - работал в департаменте энергетики, промышленности и строительства Костанайской области в должностях заместителя директора, а затем директора;
2009-2010 годы - советник Министра индустрии и торговли Республики Казахстан;
2010-2014 годы - занимал руководящие должности в департаментах и комитетах ряда министерств Республики Казахстан;
С июня по ноябрь 2014 года - первый заместитель Председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол»;
С ноября 2014 года - заместитель акима Костанайской области.