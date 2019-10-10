Кармазина Лена Магауьяновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1974 году окончила Казахский государственный университет им. С.М Кирова, имеет квалификацию «математик, преподаватель математики».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1974 году в Вычислительном центре Госплана КазССР инженером, старшим инженером отдела программирования;

1977-1991 годы - работала в НИИ АСПУ при Госплане КазССР младшим научным сотрудником, заведующей группой отдела технологических, общественных средств, а также заведующей группой отдела ОГС;

1991-1993 годы - работала в КазНИИНКИ при Госэкономкомитете Казахской ССР заведующей группой ОТС;

1993-1996 годы - в НИИ экономики и рыночных отношений при Министерстве экономики РК являлась старшим научным сотрудником, заведующей сектором отдела ИВСУ;

С 1996 года работала в Министерстве финансов РК на разных должностях, начиная от главного экономиста отдела бюджетной политики и макроэкономического анализа, начальником отдела макроэкономического анализа Управления бюджетной политики и формирования бюджета Департамента государственного бюджета до заместителя директора Департамента бюджетной политики и планирования;

В 2003 году назначена на должность директора Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2007-2010 годы - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2010-2013 годы - вице-министр финансов Республики Казахстан;



2013-2016 годы - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

Постановлением правительства РК с августа 2014 г. назначена вице-министром финансов Республики Казахстан;

Постановлением правительства Республики Казахстан № 18 от 19 января 2016 года освобождена от должности вице-министра финансов Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста.



Награждена орденом «Құрмет» – 2003 г., орденом «Парасат» – 2011 г., юбилейными медалями, нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі» – 2012 г.

Является членом НДП «Нур Отан».



