Карипов Даурен Айтбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахский Государственный университет мировых языков имени Абылай хана.





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1994 по 1995 годы - Специалист Министерства транспорта и коммуникации.

С 1995 по 1998 годы - Референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь Департамента консульской службы МИД Казахстана.

С 1998 по 2001 годы - Третий секретарь Генерального консульства Казахстана во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

С 2001 по 2003 годы - Второй секретарь, Департамента консульской службы МИД Казахстана.

С 2003 по 2007 годы - Третий секретарь, вице-консул, консул Генерального консульства Казахстана во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

С 2007 по 2008 годы - Начальник управления Департамента консульской службы МИД Казахстана.

С 2008 по 2012 годы - Советник Посольства Казахстана Швейцарии.

С 2012 по 2013 годы - Советник Департамента Консульской службы МИД Казахстана.

С 2013 по 2014 годы - Советник Посольства Казахстана в Германии.

С 2013 по 2014 годы - Врио Генерального консула Казахстана во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

С 2014 по 2016 годы - Советник-посланник Посольства Казахстана в Германии.

С 2016 по 2019 годы - Генеральный консул Казахстана во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

С 6 июня 2019 года - Посол Казахстана в Германии.

