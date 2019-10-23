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Каринова Шолпан Танаткызы

Каринова Шолпан Танаткызы

Вице-министр Министерства образования и науки РК

Родилась 1 января 1972 года  в с. Жана - Жол Акмолинской области. 

Образование:

В 1994 году окончила Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Уалиханова по специальности «учитель русского языка и литературы в казахской школе». В 2016 году- Омский государственный педагогический университет (Россия) по направлению подготовки «педагогическое образование».

Трудовая деятельность:

  • Трудовую деятельность в качестве учителя русского языка и литературы начала в 1998 году в Чкаловской  средней школе №1 Северо-Казахстанской области.
  • В разные годы работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы №1 Акжарского района Северо-Казахстанской области, преподавателем по общей психологии Кокшетауского медицинского колледжа Акмолинской области, методистом, руководителем подразделения по учебной работе Тайыншинского районного отдела образования Северо-Казахстанской области.
  • В 2004 году назначена директором Тайыншинской средней школы  № 5 Северо-Казахстанской области.
  • С 2005 по 2008 г. работала начальником отдела  образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.
  • С 2008 по 2009 г. - руководителем структурного подразделения по организационно-контрольной и кадровой работе аппарата акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.
  • С 2009 по 2012 г. - заместителем начальника управления образования  Северо-Казахстанской области.
  • С 2012 по 2013 г. -  заместителем акима города Петропавловска Северо-Казахстанской области по социальной сфере.
  • С 2013 по 2017 г.-  руководителем управления образования Северо-Казахстанской области.
  • С 2017 по 2018 г. - директором Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.
  • С 2018 до назначения на должность вице-министра Министерства образования и науки РК  работала заместителем директора Центра педагогического мастерства  АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
  • С 31 августа 2019 года - вице-министр Министерства образования и науки РК 
Министерство образования и науки РК
Каринова Шолпан Танаткызы
Каринова Шолпан Танаткызы
Вице-министр Министерства образования и науки РК
Персональная справка