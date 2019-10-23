Каринова Шолпан Танаткызы
Вице-министр Министерства образования и науки РК
Родилась 1 января 1972 года в с. Жана - Жол Акмолинской области.
Образование:
В 1994 году окончила Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Уалиханова по специальности «учитель русского языка и литературы в казахской школе». В 2016 году- Омский государственный педагогический университет (Россия) по направлению подготовки «педагогическое образование».
Трудовая деятельность:
- Трудовую деятельность в качестве учителя русского языка и литературы начала в 1998 году в Чкаловской средней школе №1 Северо-Казахстанской области.
- В разные годы работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы №1 Акжарского района Северо-Казахстанской области, преподавателем по общей психологии Кокшетауского медицинского колледжа Акмолинской области, методистом, руководителем подразделения по учебной работе Тайыншинского районного отдела образования Северо-Казахстанской области.
- В 2004 году назначена директором Тайыншинской средней школы № 5 Северо-Казахстанской области.
- С 2005 по 2008 г. работала начальником отдела образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.
- С 2008 по 2009 г. - руководителем структурного подразделения по организационно-контрольной и кадровой работе аппарата акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.
- С 2009 по 2012 г. - заместителем начальника управления образования Северо-Казахстанской области.
- С 2012 по 2013 г. - заместителем акима города Петропавловска Северо-Казахстанской области по социальной сфере.
- С 2013 по 2017 г.- руководителем управления образования Северо-Казахстанской области.
- С 2017 по 2018 г. - директором Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.
- С 2018 до назначения на должность вице-министра Министерства образования и науки РК работала заместителем директора Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
- С 31 августа 2019 года - вице-министр Министерства образования и науки РК