Каринова Шолпан Танаткызы

Родилась 1 января 1972 года в с. Жана - Жол Акмолинской области.

Образование:

В 1994 году окончила Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Уалиханова по специальности «учитель русского языка и литературы в казахской школе». В 2016 году- Омский государственный педагогический университет (Россия) по направлению подготовки «педагогическое образование».

Трудовая деятельность: