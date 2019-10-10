Карин Ерлан Тынымбайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году Окончил исторический факультет Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова;

В 1999 году — аспирантуру факультета философии и политологии Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

Кандидат политических наук, тема кандидатской диссертации: «Внутриполитические аспекты национальной безопасности Республики Казахстан».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1996—1998 годы - учитель истории и географии средней школы № 33 города Актюбинск (с 1999 года — Актобе), преподаватель кафедры политологии Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

В 1998—2000 годы - сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместитель директора Института России и Китая.

В 2000-2003 годы — директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

В 2003—2004 годы — первый заместитель председателя Республиканской партии «Асар», генеральный директор Международного института современной политики.

В 2004-2006 годы - возглавлял Центр антитеррористических программ.

В 006-2008 годы - советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.

В феврале 2008 года распоряжением Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2008-2013 годы - постановлением председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева был назначен секретарём НДП «Нур Отан» по стратегическому развитию.

В августе 2013 года покинул пост секретаря НДП «Нур Отан» в связи с зарубежной стажировкой.

В 2013-2014 годы — приглашённый профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).

С октября 2014 года - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

С 10 февраля 2017 года по 5 апреля 2019 года - Председатель правления АО «РТРК «Қазақстан».

С 5 апреля 2019 года - Советник Президента РК.

Является членом экспертного совета при Совете безопасности Республики Казахстан, членом Общественного совета при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и членом общественного совета при Министерстве внутренних дел Казахстана, членом Международного общества исследователей терроризма, председателем Попечительского совета Центра программ безопасности.

Является почетным президентом и председателем правления Федерации джиу-джитсу и MMA, членом Исполкома Азиатской федерации каратэ-до (АKF), членом Исполкома федерации каратэ-до Казахстана, членом Всеяпонской международной федерации джиу-джитсу.

Женат, четверо детей.

