Каримуллин Аскар Амангельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахскую государственную академию управления, менеджер-экономист, специализация«экономист промышленного предприятия»;

В 2008 году окончил Бизнес Школу им. Сэра Джона Касса, Лондонского Университета Сити степень МБА, специализация«финансы и стратегия»

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 1999 годы — аналитик налично-денежного обращения банков, надзора и контроля валютных операций в Национальном банке;

С 1999 по 2004 год — глава Казначейства Национальной компании«Казпочта»;

С 2004 по 2006 годы — глава департамента в Агентстве финансового надзора Казахстана;

С 2007 по 2008 год — Консультант Бизнес Школы им. Сэра Джона Касса; участвовал в подготовке рекомендаций для Европейского Экономического Совета, по проекту Развитие морского порта город Гдания(Польша) и рекомендаций по проекту выхода на международные рынки Лондонского офиса Munich Re(Великобритания, Германия) по вопросам перестрахования.

С января 2009 года по июнь 2011 год — управляющий директор в АО «Самрук-Казына Инвест», курирующий инвестиционную деятельность в отрасли транспорта и коммуникаций;

С июня 2011 года — директор по управлению финансовыми институтами АО «Фонд национального благосостояния«Самрук-Казына»;

С ноября 2011 года по январь 2012 года — член совета директоров АО «БТА Банк».

12 июня 2017 года был избран независимым директоров Qazaq Banki

