Каримов Айбек Муталапханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование высшее.



ОПЫТ РАБОТЫ:

После окончания института в 1981 году, трудовую деятельность начал зоотехником совхоза имени Кирова, Чарского района Семипалатинской области.

С 1982 по 1985 годы работал инструктором Семипалатинского обкома комсомола, затем первым секретарем Чарского райкома комсомола Семипалатинской области, ответорганизатором ЦК ЛКСМ Казахстана, председателем комитета по делам молодежи Семипалатинской областной администрации.

С 1995 по 2002 годы – аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области.

С 2002 по 2004 годы – аким Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

С 2004 по 2006 годы – заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2006 по 2008 годы – аким Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

С сентября 2008 года - координатор инвестиционных программ в с. Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

С марта 2010 года по январь 2011 года - аким Шемонаихинского района.



С января 2011 года назначен акимом города Семей.





