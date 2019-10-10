Каримбаев Даулет Сундетбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году закончил Казахский институт потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит»;

В 2012 году закончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", факультет "Государственное и муниципальное управление", специальность - "Финансы, налоги и кредиты".

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994 - 1996 годы работал в АО «Видергебурт Банк», г.Аркалык - главный специалист кредитного отдела филиала;

1996 - 2002 годы - ОАО «Народный банк» - директор Фондового центра Костанайского областного филиала, заместитель директора Костанайского областного филиала;

2002 - 2004 годы - ОАО «Казкоммерцбанк», заместитель Директора филиала в г.Павлодар;

В 2004 году - ОАО «Наурыз банк Казахстан» - директор филиала в г.Павлодар;

2004 - 2005 годы - АО «БанкТуранАлем», г.Алматы - начальник Управления развития региональных дочерних банков;

2005 - 2008 годы - ОАО «Агроинвестиционный коммерческий банк», РФ, г.Астрахань - Председатель Правления;

2008 - 2009 годы - ОАО «БТА Банк», РФ, г.Москва - вице-президент;

В мае 2009 года решением Совета директоров введен в состав членов Правления АО «Темiрбанк»;

С 2009 года - Председатель Совета директоров АО «Темiрлизинг»;

27 января 2010 года - решением Совета директоров назначен Первым заместителем Председателя Правления АО «Темiрбанк»;

2012 - 2014 годы - заместитель Председателя Правления АО «Темiрбанк»;

С мая 2014 года - досрочно прекратил полномочия заместителя Председателя Правления АО «Темiрбанк».