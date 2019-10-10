Карибжанова Роза Самидоллиновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Карагандинский Государственный университет по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения;

В 2009 году - окончила Евразийский гуманитарный институт;

В 2010 году - Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1988 - 1991 годы - второй секретарь Кийминского райкома, секретарь Тургайского обкома ЛКСМ Казахстана;

1991 - 1994 годы - начальник организационного отдела Семипалатинского областного Комитета по делам молодежи;

1994 - 2000 годы - главный специалист Семипалатинского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальник отдела воспитания и молодежной политики управления образования, молодежи и спорта г. Семипалатинска;

2000 - 2003 годы - главный специалист, начальник отдела Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры, спорта и общественного согласия Республики Казахстан;

2003 - 2008 годы - консультант отдела социально-культурного развития, главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

2008 - 2014 годы - заместитель председателя Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан;

С 25 апреля 2014 года – председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.





