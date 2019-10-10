Карибжанова Роза Самидоллиновна
председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Карагандинский Государственный университет по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения;
В 2009 году - окончила Евразийский гуманитарный институт;
В 2010 году - Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1988 - 1991 годы - второй секретарь Кийминского райкома, секретарь Тургайского обкома ЛКСМ Казахстана;
1991 - 1994 годы - начальник организационного отдела Семипалатинского областного Комитета по делам молодежи;
1994 - 2000 годы - главный специалист Семипалатинского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальник отдела воспитания и молодежной политики управления образования, молодежи и спорта г. Семипалатинска;
2000 - 2003 годы - главный специалист, начальник отдела Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры, спорта и общественного согласия Республики Казахстан;
2003 - 2008 годы - консультант отдела социально-культурного развития, главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
2008 - 2014 годы - заместитель председателя
Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан;
С 25 апреля 2014 года – председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.