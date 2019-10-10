Карибеков Маргулан Сибирьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Карагандинский политехнический институт, горный инженер;

В 1997 году - Институт актуального образования «Болашак», экономист;

В 2005 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, менеджер.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-2004 годы - горный мастер шахты, коммерческий директор Карагандинского центра Фонда развития «Казахстан», финансовый менеджер ТОО «Скуб», вице-президент, президент ОАО «Водоканал»;

2004-2006 годы - начальник управления Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области;

2006-2007 годы - аким района имени Казыбек би города Караганды;

2007-2008 годы - глава управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области;

2008-2013 годы - первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды РК, заместитель директора АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса», директор РГП «ХозУ МИД РК», директор Департамента материально-технического обеспечения Министерства иностранных дел РК;

2014-2015 годы - первый заместитель Председателя Правления АО «Национальная Компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сары-Арка»;

С марта 2015 года - председатель Правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка».