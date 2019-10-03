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Карел Горак

Карел Горак

Председатель Правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Дата рождения: 

2 июля 1977 года, Чешская Республика

Образование:

Окончил Пражский Университет Экономики и получил степень Магистра менеджмента и экономики

Трудовой стаж:

  • Маркетолог местной чешской компании по производству спирта;
  • Работал на разных должностях таких компаний как Coca-Cola Hellenic, Sales & Marketing, Finance, Business Development, Excellence в нескольких европейских странах;
  • Директор по продажам в Индонезии Home Credit Group (05.2015-08.2018);
  • Председатель Правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в Казахстане (с 08.2018)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
Карел Горак
Карел Горак
Председатель Правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Персональная справка