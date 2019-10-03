Карел Горак
Председатель Правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Председатель Правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Дата рождения:
2 июля 1977 года, Чешская Республика
Образование:
Окончил Пражский Университет Экономики и получил степень Магистра менеджмента и экономики
Трудовой стаж:
- Маркетолог местной чешской компании по производству спирта;
- Работал на разных должностях таких компаний как Coca-Cola Hellenic, Sales & Marketing, Finance, Business Development, Excellence в нескольких европейских странах;
- Директор по продажам в Индонезии Home Credit Group (05.2015-08.2018);
- Председатель Правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в Казахстане (с 08.2018)