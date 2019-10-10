Карбенов Нурлан Жанайдарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Суворовское военное училище города Екатеринбург. В 1994 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2001 окончил Военно-воздушную академию МО РФ им. Ю.А.Гагарина. В 2011 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В июле 2001 года — назначен командиром авиационной эскадрильи авиационной базы, затем проходил службу начальником штаба — заместителем командира авиационной базы, далее — командиром авиационной базы;

В декабре 2011 года — назначен первым заместителем командующего Военно-воздушными силами — начальником штаба Военно-воздушных сил Сил воздушной обороны ВС РК;

В ноябре 2013 года — проходил службу на должности заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны(по боевой подготовке) — начальника управления боевой и физической подготовки Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК;

В январе 2016 года — назначен начальником главного штаба — первым заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК;

В декабре 2016 года — проходил службу на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;

02 октября 2017 года - назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК.

Награжден орденом Айбын ІІ степени Медали: 6 медалей юбилейных и за выслугу лет.



