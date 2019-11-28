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Карашукеев Ербол Шыракпаевич

Карашукеев Ербол Шыракпаевич

Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро»

Место рождения: КазССР; Алматинская область

Семейное положение, родственные связи:

  • Женат
  • Дети: двое

Владение языками:

  • Казахский, русский, английский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • КазГНУ им. Аль-Фараби (1997)

Бакалавр юриспруденции

  • Институт экономики и права КазГНУ им. Аль-Фараби (1999)

Магистр экономики

Трудовой стаж:

  • Главный специалист Управления анализа и конъюнктурных обследований, Агентство РК по статистике (1998-1999);
  • Консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1999-2001);
  • Финансовый директор, Директор филиала в г. Актобе, Директор по западному региону СП ТОО «Медикус Центр» (2002-2003);
  • Директор финансового департамента - Член Правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2006);
  • Директор Сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007);
  • Управляющий директор АО Национального управляющего холдинга «КазАгро» (2007);
  • Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (2007-2009);
  • Генеральный директор РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012);
  • Генеральный директор ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ», ФНБ «Самрук Казына» (2012-2013);
  • Заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2013-01.2016);
  • Заместитель заведующего Отделом Социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (01.2016-01.2019);
  • Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (01.2019-04.2019);
  • Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» (с 04.2019), член совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (с 24.04.2019).
АО "Холдинг "КазАгро"
Карашукеев Ербол Шыракпаевич
Карашукеев Ербол Шыракпаевич
Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро»
Персональная справка