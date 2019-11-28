Карашукеев Ербол Шыракпаевич
Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро»
Место рождения: КазССР; Алматинская область
Семейное положение, родственные связи:
- Женат
- Дети: двое
Владение языками:
- Казахский, русский, английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- КазГНУ им. Аль-Фараби (1997)
Бакалавр юриспруденции
- Институт экономики и права КазГНУ им. Аль-Фараби (1999)
Магистр экономики
Трудовой стаж:
- Главный специалист Управления анализа и конъюнктурных обследований, Агентство РК по статистике (1998-1999);
- Консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1999-2001);
- Финансовый директор, Директор филиала в г. Актобе, Директор по западному региону СП ТОО «Медикус Центр» (2002-2003);
- Директор финансового департамента - Член Правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2006);
- Директор Сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007);
- Управляющий директор АО Национального управляющего холдинга «КазАгро» (2007);
- Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (2007-2009);
- Генеральный директор РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012);
- Генеральный директор ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ», ФНБ «Самрук Казына» (2012-2013);
- Заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2013-01.2016);
- Заместитель заведующего Отделом Социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (01.2016-01.2019);
- Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (01.2019-04.2019);
- Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» (с 04.2019), член совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (с 24.04.2019).