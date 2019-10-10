Карашев Анарбек Бахтыгазович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, квалификация «Юрист», специальность «Правоведение». Дипломатические курсы при МИД ФРГ. С 1991 по 1992 учился в Аспирантуре Казахского государственного университета.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1991 году - ассистент Казахского государственного университета.

С 1992 по 1994 годы - второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 год - третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в ФРГ.

С 1996 по 1997 год - заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан.

С 1997 по 1999 год - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Австрии.

С 1999 по 2001 год - начальник отдела международных договоров Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2001 по 2002 год - заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год - советник Посольства Республики Казахстан в Швейцарии.

С 2003 по 2008 - генеральный консул Республики Казахстан в г. Франкфурт-на-Майне.

С 2008 по 2014 год - чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству.

С 2014 года по май 2018 года - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





