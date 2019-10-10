Карасаев Багдат Абилмажинулы
Аким города Талдыкорган
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта;
Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, инженер путей сообщения, бакалавр государственного управления.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987-2001 годы - преподаватель, заместитель директора, директор Дзержинского ПТУ-1;
2001-2002 годы - директор ТОО «Алаколь-Агро»;
2001-2002 годы - региональный директор ТОО «ТSС-Агро»;
В 2002 году - директор ТОО «Компания «Тау-Самал Ltd.»;
2002-2004 годы - директор ТОО «Кайынды»;
С октября по ноябрь 2004 года - заместитель акима Алакольского района;
2004-2011 годы - аким Алакольского района;2011-2015 годы - руководитель аппарата акима Алматинской области;
С ноября 2015 года - аким города Талдыкорган.
Награжден орденом «Құрмет», почетный работник образования Республики Казахстан.
Фото с официального сайта города Талдыкорган taldykorgan.gov.kz