Карасаев Багдат Абилмажинулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта;

Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, инженер путей сообщения, бакалавр государственного управления.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-2001 годы - преподаватель, заместитель директора, директор Дзержинского ПТУ-1;

2001-2002 годы - директор ТОО «Алаколь-Агро»;

2001-2002 годы - региональный директор ТОО «ТSС-Агро»;

В 2002 году - директор ТОО «Компания «Тау-Самал Ltd.»;

2002-2004 годы - директор ТОО «Кайынды»;

С октября по ноябрь 2004 года - заместитель акима Алакольского района;

2004-2011 годы - аким Алакольского района;

2011-2015 годы - руководитель аппарата акима Алматинской области;

С ноября 2015 года - аким города Талдыкорган.

Награжден орденом «Құрмет», почетный работник образования Республики Казахстан.



Фото с официального сайта города Талдыкорган taldykorgan.gov.kz







