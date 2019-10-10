Караманов Серик Садвакасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил юридический факультет КазГУ им. С. М. Кирова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1979 году следователем прокуратуры в Алматы.

1984-1986 годы — заместитель прокурора Октябрьского района г. Алматы;

1986-1991 годы – прокурор Алатауского района г. Алматы;

1991-1995 годы – заместитель прокурора г. Алматы;

1995-1998 годы — прокурор Жамбылской области;

1998-2001 годы – начальник Департамента по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по административным, гражданским и хозяйственным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2001-2004 годы — заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области;

2004-2005 годы – начальник Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2005-2007 годы — прокурор Карагандинской области;

2007-2008 годы – начальник управления специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2008-2009 годы – заместитель прокурора г. Астаны;

2009-2010 годы – первый заместитель прокурора города Астаны;

2010-2012 годы – начальник Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2012-2016 годы – прокурор Западно-Казахстанской области;

С 10 июня 2016 года - прокурор Павлодарской области.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), орденом «Құрмет» (2009 г.), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 г.).



Фото с bko.prokuror.kz