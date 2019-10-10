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Каракулов Миржан Елдесович

Каракулов Миржан Елдесович

Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк»

ОБРАЗОВАНИЕ:

Выпускник Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП);

Стипендиат международной президентской программы «Болашак», окончил с отличием Vanderbilt University (США) со степенью магистра в области экономики.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В разные годы занимал руководящие должности в Национальном банке РК, в АО «Народный банк Казахстана», был заместителем председателя правления в АО «Банк развития Казахстана», а также работал в ФНБ «Самрук-Казына» в наиболее сложный период глобального экономического кризиса в 2008-2009 годах;

С июля 2009 года по 23 декабря 2013 года - являлся директором департамента риск-менеджмента АО «Банк Развития Казахстана»;

С апреля 2016 года - управляющий директор Казкоммерцбанка, будет курировать риск-менеджмент банка.

Каракулов Миржан Елдесович
Каракулов Миржан Елдесович
Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк»
Персональная справка