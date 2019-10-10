Карабалин Узакбай Сулейменович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина;

Почетный профессор Казахского национального технического университета;

Академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан;

Доктор технических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1973-1974 годы – инженер-технолог по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка» (Атырауская область);

1974-1981 годы – заведующий лабораториями технологии бурения, промывочных жидкостей Казахского научно-исследовательского геолого-разведочного нефтяного института (Атырауская область);

1981-1988 годы – заместитель директора по научной работе Казахского научно-исследовательского геолого-разведочного нефтяного института (Атырауская область);

1988-1990 годы – начальник управления по развитию технического прогресса и глубокого бурения главного территориального управления «Прикаспийгеология» (г. Уральск);

1990 год – заведующий кафедрой Гурьевского филиала Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (г. Атырау);

1991-1992 годы – старший референт отдела промышленности аппарата президента Республики Казахстан и кабинета министров Республики Казахстан;

1992-1994 годы – начальник главного управления нефти и газа министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан;

1994-1995 годы – заместитель министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан;

1995-1997 годы – стажер нефтяной компании «Agip», Италия;

1997-2000 годы – вице-президент по корпоративному развитию, директор по перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл»;

1999 год – исполняющий обязанности президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл»;

2000-2001 годы – президент ЗАО «КазТрансГаз»;

2001-2003 годы – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2003-2008 годы – президент АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»;

2008 год – президент АО «Мангистаумунайгаз»;

2008-2009 годы – исполняющий обязанности генерального директора АО «Мангистаумунайгаз»;

2010-2013 годы – генеральный директор АО «Казахстанский институт нефти и газа»;

С 3 июля 2013 года министр нефти и газа Республики Казахстан.

2014-2016 годы - первый вице-министр энергетики.

С января 2016 года - освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста.

В феврале 2016 года - избран членом совета директоров АО «НК «КазМунайГаз»;

В марте 2016 года - назначен заместителем председателя ассоциации KAZENERGY.

Награжден орденами «Барыс» 3-ей степени, «Құрмет», медалями «10 лет Конституции Казахстана», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; «Почетный деятель спорта Республики Казахстан». Награжден званием «Қазақстанның Еңбек Ері».

Семья: супруга – Айдарова Бахтыгуль Тукибаевна, дети – Назгуль (1975 года рождения); Нурпеис (1977 года рождения).