Карабаев Марат Каримжанович

Трудовой стаж:
· Эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011);
· Главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013);
· Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015);
· Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017);
· Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019);
· Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020);
· Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2020-07.2021);
· Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2021-04.01.2023);
· Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (04.01.2023, перензначен 04.04.2023-01.09.2023);
· Министр транспорта Республики Казахстан (с 02.09.2023)
Прочие должности:
· Член Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.01.2023)
Информация: online.zakon.kz
Фото; primeminister.kz