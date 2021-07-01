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Карабаев Марат Каримжанович

Карабаев Марат Каримжанович

Министр транспорта Республики Казахстан (с 02.09.2023)

Трудовой стаж:

·      Эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011);

·      Главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013);

·      Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015);

·      Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017);

·      Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019);

·      Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020);

·      Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2020-07.2021);

·      Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2021-04.01.2023);

·      Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (04.01.2023, перензначен 04.04.2023-01.09.2023);

·      Министр транспорта Республики Казахстан (с 02.09.2023)

Прочие должности:

·      Член Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.01.2023)

Информация: online.zakon.kz

Фото; primeminister.kz

 

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