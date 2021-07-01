Карабаев Марат Каримжанович

Трудовой стаж: · Эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011); · Главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); · Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015); · Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017); · Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019); · Директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020); · Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2020-07.2021); · Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2021-04.01.2023); · Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (04.01.2023, перензначен 04.04.2023-01.09.2023); · Министр транспорта Республики Казахстан (с 02.09.2023)