Карабаев Даурен Сапаралиевич
Председатель совета директоров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1999 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «международные экономические отношения»;
В 2001 году – Техасский университет, США, Техас, с присвоением степени «магистр наук в области финансов».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В банковской системе с 2001 года.
2001-2004 годы - кредитный аналитик Отдела кредитного анализа и структурирования ЗАО ДАБ «АБН АМРО Банк Казахстан»;
В 2004 году - начальник кредитного управления ЗАО ДАБ «АБН АМРО Банк Казахстан»;
2004-2005 годы - управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Народный Банк Казахстана»;
2005-2006 годы - управляющий директор – директор Департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк Казахстана»;
2006-2007 годы - управляющий директор – директор Департамента международных отношений АО «Народный Банк Казахстана»;
С 1 марта 2007 года по 11 июня 2016 года - заместитель председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана».
Сентябрь-октябрь 2016 года - Куратор проекта McKinsey & Company Inc.
С октября 2016 года - Исполнительный вице-президент - финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз»
С 21 сентября 2017 года - Председатель совета директоров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Юбилейная медаль «20-летие Конституции Республики Казахстан»;
· Звание Ассоциации финансистов Казахстана «Заслуженный Финансист»