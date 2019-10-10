Карабаев Даурен Сапаралиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «международные экономические отношения»;

В 2001 году – Техасский университет, США, Техас, с присвоением степени «магистр наук в области финансов».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В банковской системе с 2001 года.

2001-2004 годы - кредитный аналитик Отдела кредитного анализа и структурирования ЗАО ДАБ «АБН АМРО Банк Казахстан»;

В 2004 году - начальник кредитного управления ЗАО ДАБ «АБН АМРО Банк Казахстан»;

2004-2005 годы - управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Народный Банк Казахстана»;

2005-2006 годы - управляющий директор – директор Департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк Казахстана»;

2006-2007 годы - управляющий директор – директор Департамента международных отношений АО «Народный Банк Казахстана»;

С 1 марта 2007 года по 11 июня 2016 года - заместитель председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Сентябрь-октябрь 2016 года - Куратор проекта McKinsey & Company Inc.

С октября 2016 года - Исполнительный вице-президент - финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз»

С 21 сентября 2017 года - Председатель совета директоров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Юбилейная медаль «20-летие Конституции Республики Казахстан»;

· Звание Ассоциации финансистов Казахстана «Заслуженный Финансист»