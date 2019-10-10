Каппаров Нурлан Джамбулович
Информация отсутствует
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алматинский технологический институт (инженер-экономист), Школу Государственного Управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского Университета (магистр государственного управления).
ОПЫТ РАБОТЫ:
1991-1997 годы – президент ЗАО Корпорация «Акцепт»;
1997-1998 годы – президент ЗАО «КазТрансОйл»;
1998-1999 годы – президент ЗАО «Казахойл»;
1999-2001 годы – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
2003-2007 годы – председатель Совета директоров АО «Казинвестбанк»;
2004-2012 годы – председатель Совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan»;
С 2012 по 2014 годы - министр охраны окружающей среды Республики Казахстан.
В августе 2014 года назначен председателем правления АО «НАК «Казатомпром». Женат, имеет двоих детей. Скончался 26 марта 2015 года.