Каппаров Нурлан Джамбулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский технологический институт (инженер-экономист), Школу Государственного Управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского Университета (магистр государственного управления).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1997 годы – президент ЗАО Корпорация «Акцепт»;

1997-1998 годы – президент ЗАО «КазТрансОйл»;

1998-1999 годы – президент ЗАО «Казахойл»;

1999-2001 годы – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2003-2007 годы – председатель Совета директоров АО «Казинвестбанк»;

2004-2012 годы – председатель Совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan»;

С 2012 по 2014 годы - министр охраны окружающей среды Республики Казахстан.

В августе 2014 года назначен председателем правления АО «НАК «Казатомпром». Женат, имеет двоих детей. Скончался 26 марта 2015 года.



