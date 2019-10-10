Канешев Биржан Бисекенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Саратовский политехнический институт;

В 1995 году - курсы МБРР по макро- и микроэкономике;

В 1997 году - Национальную высшую школу государственного управления при президенте Республики Казахстан;

В 1997 году - курсы по стратегическому планированию для высших должностных лиц Гарвардского университета;

В 1998 году - курсы по технологиям производства углеводородов в экологически хрупких системах (Аляска) и Курсы для высоких должностных лиц по управлению предприятиями в области телекоммуникаций (Япония);

В 2006 году окончил Школу менеджмента имени А. Слоуна Массачусетского университета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Советник 1-го класса (2007).

1988-1989 годы - секретарь комитета комсомола СарПТИ;

1990-1994 годы - бухгалтер, начальник отдела Александрово-Гайского автотранспортного эксплуатационного предприятия;

1994-1995 годы - главный специалист, заведующая отделом Уральской городской администрации;

1995 год - заместитель заведующего отделом промышленности и финансов Западно-Казахстанской областной администрации;

1995-1996 годы - исполнительный директор Западно-Казахстанского представительства ДБФ «Бобек»;

1997-1999 годы - главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента стратегического планирования и координации Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам;

1999-2000 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2001-2002 годы - заведующий секретариатом совета безопасности Республики Казахстан;

2002-2003 годы - заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2003-2004 годы - Председатель Агентства Республики Казахстан по связям и информатизации;

С января по сентябрь 2007 года - Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2007-2008 годы - управляющий директор АО «Холдинг «Самрук»;

2008-2009 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области;

2009-2012 годы - советник заместителя председателя правления АО «ФНБ «Самрук Казына», советник министра иностранных дел Республики Казахстан;

2012-2013 годы - заместитель акима Мангистауской области;

2013-2014 годы - Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С августа 2014 года - Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 11 апреля 2017 года - Заместитель председателя правления АО «Национальная компания«Kazakhinvest»



