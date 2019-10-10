Каналимов Ерлан Ермекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее образование:

диплом по специальностям«Экономист, юрист»,

Институт управления города Астаны(2003 год),

Казахстанско-Российский университет(2007 год).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 по 2005 годы — главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района«Сарыарка» города Астаны; советник акима района«Сарыарка» города Астаны;

С 2005 по 2006 годы — начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима района«Сарыарка» города Астаны;

С 2006 по 2007 годы — советник акима района«Сарыарка» города Астаны;

С 2007 по 2009 годы — заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астаны;

С 2009 по 2013 годы — заместитель руководителя аппарата акима города Астаны;

С 2013 по 2015 годы — директор КГУ«Кризисный центр» акимата города Астаны;

С 2015 по 2018 годы — руководитель ГУ «Управление внутренней политики города Астаны».

29 марта 2018 года - назначен акимом района «Байқоңыр» Астаны

Государственные награды: Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан за участие проведении внеочередных выборов Президента Републики Казахстан(2005 год). Благодарственное письмо Президента Руспублики Казахстан за организацию и проведение Саммита ОБСЕ(2010 год). Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан за участие проведении внеочередных выборов Президента Републики Казахстан(2015 год). Медаль«Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл»(2005 год). Медаль«10 лет Астане»(2008 год). Медаль«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл»(2011 год). Медаль«Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл»(2015 год). Медаль«Ерен еңбегі үшін» государственная награда Республики Казахстан(2015 год).