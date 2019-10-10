Канагатов Елсияр Баймухамедович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году закончил Казахский институт физической культуры по специальности«преподаватель физического воспитания».

В 2006 году закончил университет«Кайнар» по специальности«экономист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1977 по 1980 год работал учителем физвоспитания.

С 1980 по 1987 год был заведующим отделом ЦС ДСО«Кайрат».

С 1987 по 1991 год занимал должность заместителя начальника управления Республиканского совета ВДФСО профсоюзов.

В 1991 году был заместителем председателя Центрального физкультурно-спортивного клуба«Кайрат».

С 1991 по 1992 год проработал заместителем председателя кооператива«Айдын».

С 1992 по 1994 год работал заместителем председателя Центрального совета сельского физкультурно-спортивного общества«Кайрат».

С 1994 по 1997 год занимал должность заместителя начальника управления Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Республики Казахстан.

В 1997 году был главным специалисторм департамента туризма и спорта Министерства образования и культуры Республики Казахстан.

С 1997 по 1999 год занимал должность главного специалиста Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан.

В 1999 год работал начальником отдела Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан .

С 1999 по 2004 год проработал начальником управления спортивно-массовой работы, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту.

С января 2004 по март 2006 год был заместителем председателя Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

С июня 2006 по март 2010 года занимал должность директора РГКП«Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С марта 2010 по май 2010 года был заместителем председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С марта 2010 по январь 2012 года был председателем Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С февраля 2012 по август 2014 года проработал заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

С августа 2014 года работал председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

С 24 января 2018 года является директором Дирекции спорта НОК Казахстана