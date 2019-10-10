Камалов Бахтияр Камалович
Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Имеет две специальности- юрист и экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Более чем за 20-летний период государственной службы внес особый вклад в совершенствование государственной службы и награжден:
Юбилейной медалью к 10-летию Независимости РК;
Почетной грамотой Акима г. Алматы;
Почетной грамотой Председателя Агентства РК по делам государственной службы за добросовестное выполнение должностных обязанностей;
Медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;
Медалью «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
Согласно последнего места работы занимал государственную должность заместителя начальника Департамента юстиции г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.
6 февраля 2013 года приказом Председателя Агенствтва Республики Казахстан по делам государственной службы назначен Начальником Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - Председателем Дисциплинарного совета г.Алматы