Камалов Бахтияр Камалович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет две специальности- юрист и экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Более чем за 20-летний период государственной службы внес особый вклад в совершенствование государственной службы и награжден:

Юбилейной медалью к 10-летию Независимости РК;

Почетной грамотой Акима г. Алматы;

Почетной грамотой Председателя Агентства РК по делам государственной службы за добросовестное выполнение должностных обязанностей;

Медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;

Медалью «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Согласно последнего места работы занимал государственную должность заместителя начальника Департамента юстиции г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.

6 февраля 2013 года приказом Председателя Агенствтва Республики Казахстан по делам государственной службы назначен Начальником Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - Председателем Дисциплинарного совета г.Алматы