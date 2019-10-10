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Камалов Бахтияр Камалович

Камалов Бахтияр Камалович

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет две специальности- юрист и экономист. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

Более чем за 20-летний период государственной службы внес особый вклад в совершенствование государственной службы и награжден:

Юбилейной медалью к 10-летию Независимости РК;

Почетной грамотой Акима г. Алматы;

Почетной грамотой Председателя Агентства РК по делам государственной службы за добросовестное выполнение должностных обязанностей;

Медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;

Медалью «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Согласно последнего места работы занимал государственную должность  заместителя начальника Департамента юстиции г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.

6 февраля 2013 года приказом Председателя Агенствтва Республики Казахстан по делам государственной службы назначен Начальником Управления Агентства Республики Казахстан по  делам    государственной  службы   - Председателем Дисциплинарного совета г.Алматы

Камалов Бахтияр Камалович
Камалов Бахтияр Камалович
Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
Персональная справка