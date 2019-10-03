Камалов Александр Ильясович
Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк"
Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк"
Дата и место рождения
03.12.1974 г., Российская Федерация, Курганская область
Образование
Высшее образование, окончил:
1997 г. - Пермский Государственный Университет (Менеджмент)
2009 г. - Высшая школа экономики (MBA)
Трудовая деятельность
01.09.1995 г. –- 15.01.2008 г. Западно-Уральский Банк Сбербанка России (г. Пермь), прошел путь от инспектора отдела ценных бумаг до Директора управления корпоративных клиентов и бюджетов
16.01.2008 г. – 16.04.2008 г. - ДБ АО "Сбербанк " (г. Алматы) - Заместитель Председателя Правления
19.04.2008 г. – 20.08.2008 г. - Советник Председателя Совета Директоров
21.08.2008 г. – 25.10.2010 г. - Первый заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк " (г. Алматы)
26.10.2010 г. – 18.09.2012 г. - Западно-Уральский Банк Сбербанка России (г. Пермь) - Первый заместитель Председателя Правления
19.09.2012 г. - ДБ АО "Сбербанк " (г. Алматы) - Председатель Правления