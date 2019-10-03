Камалов Александр Ильясович

Дата и место рождения

03.12.1974 г., Российская Федерация, Курганская область

Образование

Высшее образование, окончил:

1997 г. - Пермский Государственный Университет (Менеджмент)

2009 г. - Высшая школа экономики (MBA)

Трудовая деятельность

01.09.1995 г. –- 15.01.2008 г. Западно-Уральский Банк Сбербанка России (г. Пермь), прошел путь от инспектора отдела ценных бумаг до Директора управления корпоративных клиентов и бюджетов

16.01.2008 г. – 16.04.2008 г. - ДБ АО "Сбербанк " (г. Алматы) - Заместитель Председателя Правления

19.04.2008 г. – 20.08.2008 г. - Советник Председателя Совета Директоров

21.08.2008 г. – 25.10.2010 г. - Первый заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк " (г. Алматы)

26.10.2010 г. – 18.09.2012 г. - Западно-Уральский Банк Сбербанка России (г. Пермь) - Первый заместитель Председателя Правления

19.09.2012 г. - ДБ АО "Сбербанк " (г. Алматы) - Председатель Правления