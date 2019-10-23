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Камалиев Берик Сайлауович

Камалиев Берик Сайлауович

Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • В 1982 году окончил Карагандинский политехнический институт;
  • В 1993 году - Карагандинский государственный университет;
  • В 2005 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ОПЫТ РАБОТЫ:

  • 1983-1984 годы - прораб строительно-монтажного участка воинской части;
  • 1984-1991 годы - инструктор райкома, командир областного штаба студенческих строительных отрядов;
  • 1991-2001 годы - руководитель ряда коммерческих структур;
  • 1993-1995 годы - заместитель председателя областного объединения «Казагропромтехника»;
  • 2001-2004 годы - начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог;
  • 2004-2005 годы - советник Премьер-Министра Республики Казахстан;
  • 2005-2006 годы - председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
  • С февраля 2006 по май 2006 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений;
  • 2006 год - первый заместитель акима Карагандинской области;
  • 2009-2010 годы - председатель правления Социально-предпринимательской корпорации «Сары Арка»;
  • 2010-2011 годы - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
  • 2011-2012 годы - министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
  • С июня 2014 года по январь 2015 года - председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»;
  • С 30 января 2015 года по 13 июля 2016 года- вице-президент  АО «НК «Казахстан Темир Жолы»;
  • С 13 июля 2016 года - вице-министр по инвестициям и развитию РК.
  • В 2017 году проходил стажировку в Лондонском университете DE MONTFORT UNIVERSITY.
  • С января 2018 года по настоящее время занимал должность председателя Совета Директоров ТОО “East Mar Kazakhstan”.
  • С марта 2019 г.  Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Награды:

Награжден Орденом «Құрмет».

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Камалиев Берик Сайлауович
Камалиев Берик Сайлауович
Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
Персональная справка