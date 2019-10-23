Камалиев Берик Сайлауович
Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
- В 1982 году окончил Карагандинский политехнический институт;
- В 1993 году - Карагандинский государственный университет;
- В 2005 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- 1983-1984 годы - прораб строительно-монтажного участка воинской части;
- 1984-1991 годы - инструктор райкома, командир областного штаба студенческих строительных отрядов;
- 1991-2001 годы - руководитель ряда коммерческих структур;
- 1993-1995 годы - заместитель председателя областного объединения «Казагропромтехника»;
- 2001-2004 годы - начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог;
- 2004-2005 годы - советник Премьер-Министра Республики Казахстан;
- 2005-2006 годы - председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
- С февраля 2006 по май 2006 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений;
- 2006 год - первый заместитель акима Карагандинской области;
- 2009-2010 годы - председатель правления Социально-предпринимательской корпорации «Сары Арка»;
- 2010-2011 годы - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
- 2011-2012 годы - министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
- С июня 2014 года по январь 2015 года - председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»;
- С 30 января 2015 года по 13 июля 2016 года- вице-президент АО «НК «Казахстан Темир Жолы»;
- С 13 июля 2016 года - вице-министр по инвестициям и развитию РК.
- В 2017 году проходил стажировку в Лондонском университете DE MONTFORT UNIVERSITY.
- С января 2018 года по настоящее время занимал должность председателя Совета Директоров ТОО “East Mar Kazakhstan”.
- С марта 2019 г. Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Награды:
Награжден Орденом «Құрмет».