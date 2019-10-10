Камалетдинов Султан Буркутбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище;

1994-1997 годы - являлся слушателем Военной академии бронетанковых войск;

2008-2010 годы - слушатель Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Генерал-майор.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Службу начал командиром танкового взвода гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ.

1986-2005 годы - прошел должности начальника штаба – заместитель командира танкового батальона, командира танкового батальона, танкового полка, начальника штаба – заместителя командира механизированной дивизии, командира механизированной бригады;

2006-2008 годы - заместитель начальника штаба Управления командующего войскам регионального командования «Восток»;

С января по август 2008 года - заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке;

2010-2012 годы - первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования «Юг»;

2012-2013 годы - первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования «Астана»;

2013-2016 годы - командующий войсками регионального командования «Астана»;

15 ноября 2016 года - распоряжением главы государства освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана» в связи с переходом на другую работу.

Фото с сайта mod.ast.kz



