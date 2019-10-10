Камалдинов Акылбек Абсатович
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Канаде и Республике Куба по совместительству
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель русского языка и литературы;
В 1995 году - Japanese Language Institute;
В 2005 году - London School of Economics and Political Science.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1990-1992 годы – стажер Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
В 1992-1993 годы – преподаватель японского языка Казахского государственного университета.
С 1993 по 1996 годы – работал в консульском управлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 1996 по 2001 годы – второй, затем первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии.
В 2001-2003 годы – начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 2003 по 2007 годы – заведующий отделом внешних связей Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.
С 2007 по 2016 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии.
В 2016-2018 годы – заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
С 27 апреля 2018 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде.
С 26 сентября 2018 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.
Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2009).