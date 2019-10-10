Камалдинов Акылбек Абсатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель русского языка и литературы;

В 1995 году - Japanese Language Institute;

В 2005 году - London School of Economics and Political Science.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990-1992 годы – стажер Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

В 1992-1993 годы – преподаватель японского языка Казахского государственного университета.

С 1993 по 1996 годы – работал в консульском управлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1996 по 2001 годы – второй, затем первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии.

В 2001-2003 годы – начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2007 годы – заведующий отделом внешних связей Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2007 по 2016 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии.

В 2016-2018 годы – заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 27 апреля 2018 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде.

С 26 сентября 2018 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2009).