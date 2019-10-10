Калжанов Аманбек Амирхамзинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по квалификации экономист-организатор сельхозпроизводства.







ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1980 году бухгалтером спецавтобазы городского коммунального хозяйства города Аркалык;

1983-1989 годы - работал на должностях старшего инженера-ревизора, заместителя начальника вычислительного центра Тургайского областного управления статистики;

1989-1994 годы - главный экономист совхоза им. Алтынсарина, затем до июля 1994 года главным экономистом совхоза Албарбугетский Джангельдинского района Тургайской области;

1994-1997 годы -работал на различных должностях Налогового комитета по Тургайской области;

1997-2004 годы - председатель Налогового комитета по Жаркаинскому району Акмолинской области;

2004-2012 годы - занимал должность акима Жаркаинского района;

2012-2013 годы - аким Ерейментауского района Акмолинской области;

2013-2014 годы - руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области;

С 13 февраля 2015 годы - аким Есильского района Акмолинской области.