Калкаманов Сакен Амангельдинович
Заместитель акима Туркестанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2002 году
окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева по специальности
«журналист со знанием иностранного языка».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1999 года трудился на различных должностях в республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана».
В 2002 году работал на телеканале «Астана», с 2005 года работал руководителем пресс-службы информационно-аналитического центра АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
С 2008 года - пресс-секретарь АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
С 2011 года - начальник управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.
С 2016 по 2018 годы - работал в различных частных структурах, в том числе заместителем председателя правления, членом правления ТОО «КазАгроМаркетинг».
В 2019 года - советник акима Туркестанской области.
С августа 2019 года - заместитель акима Туркестанской области.
В 2015 году награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».