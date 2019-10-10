Калкаманов Сакен Амангельдинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «журналист со знанием иностранного языка».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1999 года трудился на различных должностях в республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана».

В 2002 году работал на телеканале «Астана», с 2005 года работал руководителем пресс-службы информационно-аналитического центра АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С 2008 года - пресс-секретарь АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С 2011 года - начальник управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.

С 2016 по 2018 годы - работал в различных частных структурах, в том числе заместителем председателя правления, членом правления ТОО «КазАгроМаркетинг».

В 2019 года - советник акима Туркестанской области.

С августа 2019 года - заместитель акима Туркестанской области.



В 2015 году награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».