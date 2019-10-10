Калиева Жанар Ганиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончила Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби, специальность «Экономист»

Ученые степени:

Кандидат экономических наук, Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби

Бизнес-школа Каледонийского университета в Глазго, Великобритания (МBA)





ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1997 годы – Государственный экспортно-импортный банк Казахстана, менеджер Германской кредитной линии;



1998-1999 годы – Центрально-азиатский банк реконструкции и развития, и.о. директора департамента кредитования;

1999-2001 годы – АО «Народный Банка Казахстана», советник Председателя Правления по международным вопросам, управляющий директор дочерней компании;

В 2001 году – Allianz Group (Германия, Румыния, Венгрия), стажировка;



2001-2003 годы – ОАО «РОСНО», член проектной группы Allianz в России, консультант по вопросам приведения бизнес-модели компании к стандартам Allianz, координатор проектов в области страхования жизни и здоровья;

2003-2006 годы – ОАО «РОСНО», заместитель директора департамента стратегического развития,

курировала стратегические и инвестиционные проекты компании, входила в группу по слияниям и поглощениям, была ответственной за подготовку и проведение регулярных стратегических диалогов с акционерами группы;

2006-2007 годы – консалтинговая компания Accenture (Москва), менеджер FSI (Финансовые институты), руководитель проектов в области совершенствования бизнес-моделей страховых компаний России;

2007-2008 годы – НАСК «Оранта» (Украина), член Совета Директоров;

2008-2009 годы – Allianz SE в Казахстане, представитель;

С января 2009 года – Председатель Правления АО «СК «Allianz Kazakhstan»

29 февраля 2016 года - решением Совета ОЮЛ «Ассоциации страховщиков Казахстана» назначена председателем Совета АСК.























