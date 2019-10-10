Калиев Талгат Габдуллович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, преподаватель истории. Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Наемные работники инженерного труда в США: политическая роль и идейно-психологическая характеристика (1920-80 гг. XX века)».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1987 по 1992 годы – стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН).

С 1992 по 1993 годы – старший научный сотрудник КИСИ.

В 1993-1994 годы – второй секретарь министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1994 по 1997 годы – атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Турции.

В 1998-1999 годы – начальник отдела азиатской безопасности министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 1999-2000 годы – первый секретарь посольства Республики Казахстан в Великобритании.

С 2000 по 2003 годы – первый секретарь посольства Республики Казахстан в США.

С января по август 2003 года – директор департамента Европы и Америки министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2007 годы – советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в США, временный поверенный в делах Республики Казахстан в США.

С 2007 по 2009 годы – директор департамента Америки министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С февраля по сентябрь 2009 года – советник министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 2009 по 2012 годы – председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С февраля 2012 по февраль 2014 года занимал должность временного поверенного в делах Республики Казахстан в Румынии.

28 февраля 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.

Семья: жена – Кадыржанова Асель Эркиновна, дети – Алуа (1987 г.р.), Адина (1989), Дамир (1996 г.р.).