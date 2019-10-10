Калетаев Дархан Аманович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, историк;

В 1997 году - Национальную Высшую школу Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан. Кандидат политических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995 по 1997 годы - специалист 1-ой категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете Министров Республики Казахстан, ведущий, главный специалист Государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике, заместитель начальника управления Департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г. Алматы;

С 1997 по 2001 годы - начальник отдела молодежной политики Департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана;

С 2001 по 2002 годы - заместитель директора Департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана; Директор Департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана;

С 2002 по 2004 годы - заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана;

С 2004 по 2005 годы - заведующий социально-политическим отделом Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана;

С 2005 по 2006 годы - заведующий социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана;

С 2006 по 2007 годы - заведующий Отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана;

С 2007 по 2008 годы - заместитель руководителя Администрации Президента РК;

С 2008 по 2009 годы - заместитель председателя НДП «Нур Отан»;

С 2009 по 2016 годы - управляющий директор «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

В 2018 году - Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы -Министр общественного развития Республики Казахстан.

С 1 марта 2019 года по 25 марта 2019 года - руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 25 марта 2019 года - первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.



Прочие должности: Секретарь Национального совета при Президенте Республики Казахстан, секретарь Общественного совета по Средствам массовой информации (информационной политике) при Президенте Республики Казахстан (2004-2005); Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017); Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (10.2016, переназначен с 09.2017), член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (14.09.2017-04.2018); Член бюро Политсовета НДП «Нур Отан» (15.05.2009); Заместитель Председателя Народно-Демократической партии «Нур Отан» (13.10.2008-19.11.2009).

Награды: Орден «Курмет» (2005); Медали, в т.ч. юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008)