Калдыгулов Серик Сырымович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности«агроном»



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1992 по 2001 год — брокер, фирма«Теңге», Актау.

С 2001 по 2002 год — консультант, ЗАО«Семсер», Актау.

С 2002 по 2007 год — директор, ТОО«Берекет-Ақтау», Актау.

В 2007 году — начальник отдела переработки сельскохозяйственной продукции и технической политики управления сельского хозяйства Мангистауской области.

С 2007 по 2009 год — руководитель сельскохозяйственного отдела аппарата акима Мунайлинского района.

С 2009 по 2010 год — заведующий сектора Мунайлинского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

С 2010 по 2011 год — начальник отдела, Мунайлинский районный отдел сельского хозяйства.

С 2011 по 2013 год — аким сельского округа Даулет, Мунайлинский район.

С 2013 по 2017 год — и.о. заместителя акима, заместитель акима города Жанаозена.

С 2017 по 2018 год — заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области.



8 января 2018 года - назначен руководителем управления сельского хозяйства Мангистауской области