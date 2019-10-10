Калауи Мейрим Жоламанович
Заместитель акима города Атырау
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2007 году окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова;
В 2010 году — Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2006-2010 годы — помощник председателя КГП «Атырау —
Акпарат»;
2007-2010 годы — директор ТОО «Туран»;
2010-2011 годы — заместитель директора — главный редактор Атырауского областного филиала АО РТРК «Казахстан»;
2011-2012 годы — председатель КГП «Атырау-Акпарат»;
2012-2016 годы — руководитель Управления по вопросам молодежной политики Атырауской области;
С июня по ноябрь 2016 года — заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области;
С 25 ноября 2016 года - заместитель акима города Атырау. Будет курировать вопросы социального блока: образование, спорт, культуру, медицину, вопросы молодежной, внутренней политики и другие.
Источник фото: сайт atyrau.gov.kz