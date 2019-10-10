Калауи Мейрим Жоламанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2007 году окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова;

В 2010 году — Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2006-2010 годы — помощник председателя КГП «Атырау — Акпарат»;

2007-2010 годы — директор ТОО «Туран»;

2010-2011 годы — заместитель директора — главный редактор Атырауского областного филиала АО РТРК «Казахстан»;

2011-2012 годы — председатель КГП «Атырау-Акпарат»;

2012-2016 годы — руководитель Управления по вопросам молодежной политики Атырауской области;

С июня по ноябрь 2016 года — заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области;

С 25 ноября 2016 года - заместитель акима города Атырау. Будет курировать вопросы социального блока: образование, спорт, культуру, медицину, вопросы молодежной, внутренней политики и другие.



Источник фото: сайт atyrau.gov.kz