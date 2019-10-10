Какимов Талгат Базарбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2008 году окончил КТИ МЧС РК по специальности инженер пожарной безопасности.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1987 годы - старший пожарный Самостоятельной военизированной пожарной части № 66 УВД Кокчетавского облисполкома;

1987-1989 годы - АПТУ МВД СССР, курсант;

1989-1996 годы - начальник караула Подчиненной военизированной пожарной части № 67 УВД по охране г. Кокчетав;

1996-1997 годы - начальник караула ПЧ-2 г. Кокчетав УГПС при УВД;

1997-1999 годы - старший помощник руководителя тушения пожаров ГПС ГКЧС г. Кокшетау;

В 1999 году - помощник руководителя пожаротушения ДСПТ г.Кокшетау (в связи с организационно-штатными изменениями); старший помощник руководителя пожаротушения ДСПТ 1 разряда ГПС Акмолинской области;

1999-2000 годы - начальник филиала РГП «Өрт сөндіруші» Акмолинской области;

2000-2005 годы - начальник филиала РГП «Өрт сөндіруші» по Акмолинской области (на правах самостоятельного отдела);

2005-2006 годы - начальник филиала ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» по Акмолинской области КГКН МЧС РК;

2006-2008 годы - начальник филиала ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» по Акмолинской области КПС МЧС РК;

2008-2013 годы - начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Акмолинской области;

2013-2014 годы - заместитель руководителя ДЧС Костанайской области;

С ноября по декабрь 2014 года - начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по ЧС МВД РК»;

С 8 декабря 2014 года - начальник департамента ДЧС Костанайской области.