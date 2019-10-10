Каким Руслан Кажымуратулы
Заместитель председателя правления, член правления АО «КИК»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2002 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, факультет «Международные экономические отношения», специальность «Банки и финансы».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал с 2003 года.
- 2006-2008 годы - исполнительный директор-директор Департамента управления рисками, АО «Экспресс банк» ранее АО «Индустриальный Банк Казахстана»);
- 2008-2009 годы - директор по инвестициям Дирекции инвестиционных проектов, АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук-Казына»);
- 2009-2010 годы — заместитель директора филиала по МСБ и операционному обслуживанию, АО «Альянс Банк», филиал в г. Алматы;
- 2010-2012 годы — управляющий директор (бухгалтерский учет и финансы), CFO, ТОО «СК-Фармация» (дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук-Казына»);
- 2013-2016 годы — управляющий директор, CFO, АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук-Казына»);
- С 23 января 2017 года - заместитель председателя правления, член правления АО «КИК».