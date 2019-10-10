Каирбекова Салидат Зекеновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

В 2004 году окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «правоведение».



Доктор медицинских наук.



2001-2006 годы– соискатель кафедры общественного здоровья и управления здравоохранением Казахской государственной медицинской академии.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1998 годы - врач-невропатолог в медицинских организациях Карагандинской области, заместителем главного врача Карагандинского областного многопрофильного лечебно-диагностического объединения;

1998-2001 годы– начальник отдела организации медицинской помощи Карагандинского областного управления здравоохранения, председатель медико-социальной экспертной комиссии №5 Карагандинского областного управления труда, занятости и социальной защиты населения;

2001-2004 годы – начальник отдела, начальник управления, заместитель директора Департамента лечебно-профилактической работы, руководитель аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2004-2006 годы – проректор Казахской государственной медицинской академии;

2006-2008 годы – главный эксперт, главный инспектор отдела социально-экономического анализа, заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы – председатель Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2009-2010 годы – председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

С 23 апреля 2010 года по 6 октября 2010 года – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

Указом Президента Республики Казахстан 7 октября 2010 года назначена Министром здравоохранения Республики Казахстан.

С 6 октября 2014 года по 9 октября 2015 года - заместитель министра здравоохранения и социального развития;

С 13 октября 2015 года по июль 2016 года - председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг».

В 2009 году награждена Орденом «Құрмет» за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.



03 июля 2016 года после продолжительной болезни Салидат Каирбекова ушла из жизни.