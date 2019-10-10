Каирбеков Нурлан Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

·Восточно-Казахстанский дорожно-строительный институт (1991)

Инженер-механик

·Восточно-Казахстанский государственный университет (1998)

Юрист

ОПЫТ РАБОТЫ:

·Слесарь по ремонту Уланского районного ПО по агрохимобслуживанию сельского хозяйства Семипалатинской области (1991-1992);

·Оперативно-следственная работа в Управлении внутренних дел, работа в налоговой полиции Семипалатинской области (1992-1998);

·Юрист-консультант научно-производственного внешнеэкономического предприятия «Новый стиль» города Усть-Каменогорска (1998-1999);

·Помощник прокурора Уланского района Восточно-Казахстанской области (1999-2000);

·Судья Глубоковского районного суда Восточно-Казахстанской области (2000-2002);

·Судья суда города Усть-Каменогорска, судья специализированного межрайонного экономического суда города Усть-Каменогорска (2002-2003);

·Председатель Шемонаихинского суда города Усть-Каменогорска (2002-2003);

·Председатель суда № 2 города Усть-Каменогорска (12.2007-06.2009);

·Председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (26.06.2009-02.2010);

·Председатель кассационной судебной коллегии Карагандинского областного суда (26.02.2010-06.2012);

·Председатель Кызылординского областного суда (02.07.2012-06.2017);

·Председатель Восточно-Казахстанского областного суда (с 14.06.2017)