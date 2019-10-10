Качаков Бакытжан Аманжолович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахско-американский университет по специальности «Финансы и кредит», а также государственный университет Дикинсона в США по специальности «Финансист-экономист», проходил подготовку по повышению квалификации, имеет достаточный опыт работы на руководящих должностях.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности заместителя директора по финансовым вопросам в ТОО «Терра Холдинг ЛТД».

С 2007 по 2012 годы - работал специалистом-налоговым инспектором, ведущим специалистом-ведущим налоговым инспектором отдела аудита юридических лиц налогового комитета по Медеускому району Алматы. Также работал экспертом управления аудита, главным экспертом управления международного налогообложения Налогового комитета Министерства финансов РК.

С 2012 по 2013 годы - занимал должность начальника управления по работе с подведомственными финансовыми организациями Департамента жилищного строительства Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 по 2014 годы - занимал должность главного специалиста, руководителя управления строительства и работы с финансовыми институтами Департамента архитектуры, градостроительства и строительства Министерства регионального развития РК.

С 2014 по 2016 годы - был главным экспертом управления проектных работ, руководителем управления работы с финансовыми институтами, руководителем управления экономического анализа в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами.

С 2016 по 2017 годы - занимал должность заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2017 по 2019 годы - занимал должность заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.



С августа 2019 года - заместитель акима Мангистауской области.





