Кабикенов Арыстан Кенжетаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2006 году окончил Жезказганский университет им. Байконурова,

В 2004 году — КИМЭП, 2012 году — Университет Ноттингема(Великобритания).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2001 году. В 2001—2004 годы работал финансовым директором ТОО«ТАТ-2001». В 2004—2006 годы работал на различных должностях в министерстве финансов. В 2006—2008 годы занимал должность заведующего сектором Отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии Премьер-Министра РК. В 2008—2011 годы работал в Администрации Президента РК.

В 2011—2015 годы работал в Центре стратегических разработок и анализа Президента РК, министерстве регионального развития, а также в министерстве национальной экономики. В 2015—2016 годы был заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С октября 2016 года и по январь 2018 года занимал должность советника Посольства РК в Японии.

С 2018 по 2019 годы - вице-министр по инвестициям и развитию РК